- Presedintele turc, Recep Tayyip Erdogan, si omologul sau american, Donald Trump, ale caror tari sunt membre ale NATO, au decis marti, cu prilejul unei discutii telefonice, sa actioneze "mai strâns" în vederea reglementarii conflictului din Libia, a anuntat presedintia de la Ankara,…

- Ministrul turc al apararii, Hulusi Akar, si seful statului-major al Turciei, Yasar Guler, s-au deplasat vineri la Tripoli pentru a discuta despre cooperarea militara cu Guvernul de Uniune Nationala (GNA) din Libia, Ankara fiind principalul aliat al acestuia, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Citește…

- Turcia si-a declarat miercuri 'dezamagirea' fata de neincluderea sa pe lista tarilor din care se poate calatori catre Uniunea Europeana, începând de la 1 iulie în contextul pandemiei, Ankara cerând 'repararea acestei erori', transmite AFP.'Traim dezamagirea…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a denuntat luni "jocul periculos" al Turciei in Libia, vazand in acesta o amenintare directa pentru regiune si pentru Europa, potrivit AFP."Consider astazi ca Turcia joaca in Libia un joc periculos si contravine tuturor angajamentelor sale asumate in…

- In ciuda tuturor eforturilor arabe de a avea o relație amiabila cu Turcia, Ankara desfașoara neincetat politici din ce in ce mai ostile, iar liderul Recep Erdogan a devenit un declanșator de conflicte. La recenta intalnire de la Cairo, Liga Araba a condamnat intervenția militara a Turciei in Libia,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan si omologul sau american Donald Trump au convenit ”sa-si continue cooperarea stransa” in Libia, intr-o discutie la telefon, a anuntat presedintia turca, relateaza AFP potrivit news.ro.”Cei doi lideri au convenit sa-si continue cooperarea stransa in vederea…

- Ankara a respins marti o declaratie semnata de ceea ce ea a numit o "axa a raului", cinci tari care au condamnat activitatea militara turca in Mediterana de Est si Libia considerand ca provoaca un "haos regional si instabilitate", pe fondul escaladarii unei dispute diplomatice, relateaza dpa.…