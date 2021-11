Emilia Şercan, despre Dîncu: „Această lumină securistică a mediului politic” Comentarii dure la adresa unor ministri din noul Guvern al Romaniei. Intr-o postare pe Facebook, jurnalista Emilia Sercan sustine ca ministrul de Interne, Lucian Bode, si-a promovat prieteni acuzati de infractiuni. „Faza 1. Ministrul de Interne Lucian Bode și-a propus spre avansare in grad prietenul din liceu, Marius Mihaila, care a incercat sa apere plagiatorii din Academia de Poliție pe vremea cand era președintele Comisiei de Etica. Pentru a fi imputernicit in funcția de inspector la IPJ Salaj, Mihaila a facut fals in acte, constatat de un raport al Corpului de Control al ministrului de Interne.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

