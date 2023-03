Stiri pe aceeasi tema

- Detalii importante din ancheta ies la lumina in cazul dublului asasinat de la Moara de Vant, Iași.Zilele trecute, in cadrul Tribunaului Iași au fost audiați doi martori. Aceștia și-au susținut declarațiile și au mai adaugat cateva detalii in plus. Avocata marocanului spune ca s-au constatat și vizualizat…

- Cazul dispariției lui Suhaib este mai complex decat pare la prima vedere, iar parinții lui au dezvaluit noi informații care susțin varianta unei rapiri sau chiar a unei crime in cazul lui. Deși Poliția l-a dat in urmarire generala abia zi pe model, acesa este disparut din noiembrie, in ciuda faptului…

- GHID: Ce trebuie sa faci in cazul unui cutremur? Reguli de comportament rațional: calmul este cheia in orice zituație extrema Trei cutremure au zguduit Turcia, in ultimele ore, generand o situație extrem de grava: bilanțul pana la aceasta ora, doar dupa primul seism, indica minim 1.000 de morți și de…

- O femeie in varsta de 71 de ani a fost transportata la spital, in urma intoxicației cu monoxid de carbon. Cazul a avut loc intr-o gospodarie din localitatea Cinișeuți, raionul Rezina, transmite Publika.md . Potrivit salvatorilor IGSU, in coșul de fum al sobei de incalzit al casei victimei, a avut loc…

- Cei doi romani acuzați de statul danez ca și-au maltratat bebelușul au fost exonerați de orice vina. Dupa un an de calvar, Ionut si Sorana Rotundu pot rasufla liniștiți, insa spun ca este foarte greu sa lase totul in urma. Cei doi tineri au fost arestați, iar micuțul dat in plasament.

- Daria Gușa avea 16 ani și era inca la școala, cand, spune ea, a primit un mesaj privat pe Instagram de la Andrew Tate, un influencer de profil cu aproape 20 de ani mai in varsta decat ea, scrie BBC. „Scria doar ‘fata romanca’ și a pus niște emoji cochete”, a spus Daria. „Am fost confuza pentru ca aveam…

- Administratorul public al orasului, Felicia Ovanesian sustine o conferinta de presa joi, 12 ianuarie 2023.Intalnirea are loc in sala Remus Opreanu a Palatului Administrativ. Primarul Chitac nu va fi prezent la eveniment. Subiectul il constituie activitatile Directiei Generale Politia Locala Constanta,…

- Simona Halep (31 de ani, locul 12 WTA) ar fi prezentat in cadrul anchetei in care este judecata pentru utilizarea unei substanțe interzise producatorul, numarul de lot și certificatul de analiza pentru suplimentul nutrivit contaminat de pe urma caruia i-ar fi ajuns in organism substanța cu pricina,…