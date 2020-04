Emil Rengle renunță la telefon pe perioada izolării. „Vreau să stau cu mine, nu cu telefonul” Aflat in autoizolare de pe 17 martie, Emil Rengle, caștigatorul de la „Romanii au talent” a decis sa renunțe pentru o perioada nelimitata la social media, activitate de care era dependent. Dansatorul prefera sa profite de aceasta perioada in care suntem obligați sa stam in casa pentru a se redescoperi. „M-am hotarat sa fac un mic experiment in urmatoarele zile. Nu sunt nici primul, nici ultimul care face treaba asta, dar o sa stau departe de social media o perioada. Știți ca vin dupa o perioada de carantina in care, pur și simplu, aproape ca mi se lipise telefonul din mana. Am stat numai și numai… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

