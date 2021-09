Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Partidei Romilor Pro Europa Bistrița-Nasaud, consilierul județean Emil Neia Lacatuș s-a stins din viața la doar 58 de ani, dupa ce in urma cu circa doua saptamani s-a infectat cu virusul SARS COV-2. Vestea trista a fost anunțata in aceasta dimineața de președintele Consiliului Județean…

- Surpriza imensa la Inspectoratul Școlar Județean Bistrița-Nasaud! Mihai Mureșan, inspectorul școlar general a fost schimbat din funcție, prin ordin de ministru. El este inlocuit de Aurelia Mariana Dan, care pana acum a ocupat funția de inspectorșcolar pentru educația permanenta. Inspectorul genral școlar…

- Incepand de astazi, heliportul Spitalului Județean de Urgența Bistrița este acreditat de Autoritatea Aeronautica Civila Romana și a devenit operațional. Investiția se cifreaza la 1,5 milioane de euro din bugetul Consiliului Județean Bistrița-Nasaud. „17 august 2021. O zi istorica, pe care ne va fi greu…

- Un bistrițean a fost reținut de polițiști, din cauza ca nu a respectat ordinul de protecție emis impotriva sa. Barbatul risca acum sa fie arestat preventiv. In timp ce polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița efectuau serviciul de patrulare au surprins in flagrant…

- Un barbat din localitatea Dumitra a fost reținut și ulterior arestat preventiv sub acuzația de ultraj, dupa ce, in noaptea de miercuri spre joi, a ranit un jandarm in timpul unei altercații cu oamenii legii. Barbatul a fost prins beat la volan, intr-o prima faza el fugind de polițiști. Dupa ce a fost…

- Romania se confrunta cu o criza de vaccinuri impotriva tuberculozei și a hepatitei B. Este vorba despre vaccinuri incluse in schema obligatorie pentru copii. Daca pana acum cateva saptamani se mai gaseau doze de BCG in București, in prezent criza acestor vaccinuri s-a extins la nivel național. Ministerul…

- Doi tineri au probleme de ordin penal, dupa ce azi noapte jandarmii montani de la Colibița au gasit asupra lor droguri. Cei doi se aflau impreuna cu alți patru amici in zona Șoimul, cand au dat nas in nas cu patrula montana. In aceasta noapte, in jurul orei 00:45, jandarmii montani Colibița au depistat…