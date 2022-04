Stiri pe aceeasi tema

- Nicio țara nu a reușit sa respecte standardele de calitate a aerului stabilite de Organizația Mondiala a Sanatații (OMS) in 2021, a aratat marți un studiu privind datele de poluare din 6.475 de orașe, iar smogul chiar a revenit in unele regiuni dupa o scadere legata de COVID, scrie Reuters. OMS recomanda…

- Augustin Viziru are multe intamplari amuzante adunate de pe platourile de filmare. Invitat la podcastul lui Radu Țibulca, actorul și-a adus aminte despre menajera lui, care i-a stricat hainele pentru filmari. Fratele lui Lucian Viziru are o menajera, Nuți, care il ajuta de 15 ani cu curațenia. Intr-o…

- Dacia a prezentat, pe 2 martie, la București, prototipul modelului Bigster, fratele mai mare al lui Duster. Dacia Bigster va fi un model produs in serie pana cel tarziu in 2025 și va avea o dimensiune de 4,60 metri. Noul SUV are un aspect impunator, robust, fiind construit pe platforma modulara CMF-B,…

- O saptamana full, care a inceput binișor, cu o remiza la Timișoara și a continuat ideal, cu o victorie la Sala Sporturilor, cu CSM București, s-a incheiat perfect pentru HC Buzau! Duminica seara, intr-una dintre cele mai dure deplasari din campionat, echipa buzoiana a intalnit-o pe CSU Suceava, in etapa…

- Un sofer a fost arestat dupa ce a provocat un accident in Bucuresti, politistii stabilind ca se afla sub influenta bauturilor alcoolice, rezultand o valoare de 1,14 mg/l alcool pur in aerul expirat in urma testarii. De asemenea, el a prezentat un permis de conducere din Republica Moldova, care era fals.…

- Convoiul pentru Libertate a parcurs, miercuri, imparțit in doua grupuri, cele doua trasee Satu-Mare – Oradea – Arad – Timișoara și Satu-Mare – Zalau – Cluj-Napoca – Targu-Mureș. In acest moment, unul dintre convoaie a ajuns la Timișoara, iar al doilea este pe punctul de a intra in Targu-Mureș. Al treilea…

- Vehicool a fost lansat in Februarie 2021, iar pana in prezent s-au realizat peste 6.000 comenzi prin intermediul aplicației dedicate, atat de catre abonați, cat și de catre clienți unici de pe raza municipiului București și Ilfov. Peste 70% dintre clienți sunt persoane juridice – companii mari care…

- CARAȘ-SEVERIN. De peste 45 de ani, Direcția Silvica Caras-Severin produce și comercializeaza pastrav de consum, cu o medie anuala de producție de aproximativ 150 – 200 de tone. Specia predominanta este pastravul curcubeu, fiind cel mai mare producator de pastrav de consum dintre unitațile Regiei Naționale…