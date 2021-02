Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Consiliului Județean (CJ) Cluj, Alin Tișe le solicita premierului Florin Cițu și președintelui PNL Ludovic Orban sa numeasca un liberal in funcția de prefect al Clujului. Alin Tișe le-a trimis cate o scrisoare celor doi lideri ai PNL. Președintele CJ Cluj susține ca demersul sau este susținut…

- Președintele CJ Cluj, Alin Tișe, le-a cerut cerut, joi, premierului Florin Cîțu și președintelui PNL, Ludovic Orban, numirea unei alte persoane în funcția de prefect al județului. „Va solicit îndreptarea acestei enorme greșeli la Guvern”, a solicitat Tișe. Reacția lui Tișe…

- Liderii Coaliției și-au imparțit luni seara funcțiile de prefecți și subprefecți. Conform unor surse citate de HotNews.ro , Prefectura Capitalei revine USR-PLUS, liberalii au ales Bihorul, iar Clujul revine UDMR. Prima opțiune a revenit liberalilor iar Ludovic Orban a ales Sibiul in detrimentul Clujului…

- Primarul municipiului Cluj Napoca și totodata liderul PNL Cluj, Emil Boc, a fost umilit ieri de doua ori de catre conducerea PNL. Prima umilința a lui Boc a fost servita de catre premierul Florin Cițu care și-a numit prietenul in functia de secretar general al Guvernului, deși edilul Clujului vroia…

- Prefectul județului Cluj, Mircea Abrudean, are șanse foarte mari sa fie numit in funcția de secretar general al Guvernului condus de Florin Cițu. Plecarea acestuia la București deschide lupta intre PNL, USR-PLUS și UDMR.

- Ludovic Orban a convocat vineri liderii liberali din teritoriu pentru a stabili cine ce funcții va primi in noul guvern Cițu. Discuțiile au fost deosebit de aprinse avand in vedere și nemulțumirile unor lideri din Transilvania privind imparțirea inaltelor funcții in cadrul Guvern. Posturile de secretar…

- Intalnirea de la Vila Lac 1 dintre președintele Klaus Iohannis și liderii liberali s-a incheiat marți seara, dupa doua ore de discuții. Principalul subiect – formarea viitorului Cabinet și prioritațile programului de guvernare, relateaza Realitatea PLUS. La intalnirea de la Vila Lac 1, președintele…

- Prim-vicepreședintele PNL Rareș Bogdan a declarat duminica, la Antena 3, ca Ludovic Orban este dorit de liberali sa continue in fruntea Guvernului și ca nu a auzit de varianta ca ministrul Apararii, Nicolae Ciuca, sa fie desemnat premier dupa alegerile parlamentare din 6 decembrie.„Nu am auzit…