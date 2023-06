Stiri pe aceeasi tema

- TrupaHazard revine in fața timișorenilor cu un concert care va avea loc astazi, vineri 26 mai cu incepere de la ora 20 la Porto Arte, muzicienii pregatind pentru apariția din aceasta seara și cateva surprize. „Ne bucuram extrem de mult ca muzica noastra este pe placul celor care vor sa experimenteze…

- Mani Neumann și colegii sai din Trupa Farfarello – Ulli Brand și Urs Fuchs – au poposit la sfarșitul saptamanii trecute la Porto Arte in Timișoara, unde in fața unui public numeros au avut parte de numeroase bisuri și aplauze furtunoase. „Neamtul cu suflet de roman“, Mani Neumann, este cunoscut mai…

- Trupa Ribozom din Arad va susține un concert in clubul Manufactura din Timișoara, evenimentul urmand sa se desfașoare sambata, 13 mai, de la ora 20. Ribozom este o trupa de metal, hard-rock din Arad fondata in anul 2021 de catre Raul Nica. Au cantat in deschidere la trupe precum Cargo, Trooper, Phoenix,…

- Celebrul artist britanic John Newman va susține un concert special la Timișoara, evenimentul fiind inclus in ediția din acest an a Flight Festival. Cariera lui John Newman ca și cantareț, compozitor, DJ și producator a inceput in anul 2012 cu melodia „Feel the Love” (alaturi de Rudimental) care a ajuns…

- Consiliul Județean Timiș reia proiectul circulației pe bicicleta de la Timișoara la Zrenjanin, pe pista de pe malul canalului Bega, una care la prima ediție s-a dovedit un real succes. In acest weekend se redeschide puntul temporar de frontiera de la Uivar, in așa fel incat bicicliștii sa poata sa pedaleze…

- Trupa croata Brkovi susține un concert extraordinar la Timișoara, in cadrul caruia muzicienii vor prezenta și cateva melodii din cel de-al optulea album de studio al formației, care a fost lansat la inceputul acestui an. Trupa Brkovi (in traducere „mustața“) a luat naștere in 2004 și abordeaza un punk-rock-balcanic…

- Celebrul chitarist Steve Hackett, fost membru al formației Genesis, va susține un concert la Timișoara alaturi de membrii formației maghiare Djabe, evenimentul urmand sa se desfașoare in data de 20 iunie, in Parcul Rozelor. Colaborarea dintre formația maghiara Djabe și legendarul chitarist care a facut…

