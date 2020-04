Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri ca Iranul sa fie tras la raspundere pentru lansarea unui satelit militar, sustinand ca acest demers contravine unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, transmite Reuters.Corpul Gardienilor Revolutiei a anuntat miercuri lansarea…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a cerut miercuri ca Iranul sa fie tras la raspundere pentru lansarea unui satelit militar, sustinand ca acest demers contravine unei rezolutii a Consiliului de Securitate al ONU, transmite Reuters. Corpul Gardienilor Revolutiei a anuntat miercuri lansarea cu succes…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, le-a atras atentia sambata tarilor europene ca, prin autorizarea gigantului chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei sa construiasca retele 5G, risca sa "ameninte" NATO, relateaza AFP, citata de Agerpres. "Daca nu intelegem amenintarea si nu reactionam,…

- Secretarul american al Apararii, Mark Esper, le-a atras atentia sambata tarilor europene ca, prin autorizarea gigantului chinez de echipamente de telecomunicatii Huawei sa construiasca retele 5G, risca sa "ameninte" NATO, relateaza AFP. "Daca nu intelegem amenintarea si nu reactionam, acest lucru ar…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo a respins sambata, la Conferinta de Securitate de la Munchen, criticile presedintelui german Frank-Walter Steinmeier si ale altor oficiali europeni privind replierea nationala si egoismul administratiei conduse de Donald Trump, afirmand ca ele "nu reflecta…

- Presedintele palestinian Mahmoud Abbas a anuntat solemn marti, in fata Consiliului de Securitate al Organizatiei Natiunilor Unite (ONU), respingerea planului de pace israeliano-american, pe care l-a calificat drept "svaiter elvetian" care nu aduce suveranitate poporului palestinian, informeaza AFP.…

- Tunisia si Indonezia au transmis marti membrilor Consiliului de Securitate al ONU un proiect de rezolutie care condamna anexarea de catre Israel a unor teritorii din Cisiordania, prevazuta in planul american de pace pentru Orientul Mijlociu, transmite Reuters. SUA isi vor exercita probabil dreptul de…

- Secretarul de stat american Mike Pompeo se afla vineri la Kiev pentru o vizita delicata, care are loc in plin proces de destituire a presedintelui Donald Trump in Senatul SUA, ca urmare a unor presupuse presiuni pe care le-ar fi exercitat asupra presedintelui ucrainean Volodimir Zelenski, informeaza…