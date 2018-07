Emanuela Gavrila, investitor la SSC Farul: A venit momentul sa punem stop razboiului, sa incetam cu acuzatiile si cu razbunarile“

Stiri pe aceeasi tema

- Suporter Spirit Club Sportiv (SSC) Farul Constanta, echipa care a promovat in liga a doua, are un nou investitor, in persoana Emanuelei Gavrila, fosta prietena a lui Alexandru Mazare si fost candidat la Primaria Costinesti din partea Partidului Social Democrat. Obiectivul noului investitor este promovarea…

- Un adolescent de 19 ani din Maine a fost aproape de pargul morții dupa ce un prieten l-a impușcat in cap. Insa, in momentul in care preotul i-a citit ultimele rituri, viața lui a luat o noua turnura. Medicii nu i-au mai dat nicio șansa lui Charles Quimby, astfel ca parinții au chemat un preot pentru…

- Ciprian Marica a reacționat pe pagina de Facebook, unde recunoaște ca a preluat marca Farul, dupa o discuție pe care a avut-o cu Mircea Lucescu. Se dezice insa de orice alt scenariu, pe care suporterii Farului l-au adus in atenție pe rețelele de socializare. Ba mai mult, spune ca intențiile legate de…

- Curg mesajele de felicitare din partea opozanților PSD și a protestatarilor #rezist pe pagina de Facebook a lui Cristian Dide, antreprenorul din Teleorman care, alaturi de prietenii lui, a facut cea mai mare ”aroganța” din timpul mitingului PSD: a proiectat pe cladirea Guvernului mesajul #rezist, chiar…

- Pentru sportivii damboviteni legitimate la Marin Marius Mihai Martial Arts Targoviste a venit momentul unei schimbari. O spune chiar creatorul clubului si omul care a avut grija ca elevii sai sa devina super-campionii de azi: „Cred ca este timpul sa facem pasul si catre profesionism. Avem experienta…

- In fotografia cu pricina, Catalin, logodnicul sau, o saruta pe burtica, semn ca este la fel de fericit ca si ea de binecuvantarea primita de la Dumnezeu, scrie kfetele.ro. Citeste si Florin Salam, amenintat pe Facebook de un cunoscut interlop. Motivul, HALUCINANT VIDEO "Dragii nostri,…

- Acuzațiile de frauda la adresa Silviei Radu, pe timpul cand era director la Gas Natural Fenosa, sunt niște declarații false, care nu coincid adevarului. Cel puțin asta afirma primarul general interimar suspendat pe pagina sa de Facebook.