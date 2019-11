JUNO feat. What’s UP lanseaza “Zahar Amar”, a patra piesa extrasa de pe EP-ul sau „Demonii”

„Tot EP-ul “Demonii” este despre iubirea care consuma, despre obsesie si adictie in care eu am simtit ca am scurs multi demoni interiori care m-au bantuit nopti la randul”, marturiseste JUNO despre… [citeste mai departe]