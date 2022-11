eMAG Black Friday 2022 - Ce promite compania pentru ziua de 11 noiembrie

Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul finlandez Nokian Tyres va investi 650 milioane euro pentru a construi o fabrica de anvelope la Oradea, scrie Reuters. Compania a ieșit de pe piața rusa și vrea sa compenseze pierderile de acolo. Fabrica va produce anvelope pentru autoturisme și producția de serie ar trebui sa inceapa in…

- Spotify a anuntat ca a ajuns la 195 de milioane de utilizatori platitori, dupa ce numarul acestora a crescut cu 7 milioane in ultimul trimestru. Compania estimase anterior ca va creste cu doar 1 milion de utilizatori. Acum, oficialii companii spun ca se asteapta ca numarul celor care platesc pentru…

- Proiectul are ca scop asigurarea securitații procesului de producție a medicamentelor, in aceste condiții de incertitudine energetica cu care se confrunta Republica Moldova. Totodata, acesta reprezinta una dintre masurile GREEN adoptate de Balkan Pharmaceuticals, in vederea reducerii emisiilor poluante.S-a…

- Asociații companiei Amazon au decis, recent, majorarea capitalului social cu 200 milioane lei pana la concurența sumei de 280 milioane lei, potrivit unei decizii publicata in Monitorul Oficial. Compania are sediul social la Iași. Asociații Amazon sunt Amazon.com Sales Inc (99%) și Amazon Int (1%). In…

- Vești bune! Un gigant german investește 200 de milioane de euro in Romania. Compania a anunțat deja angajari masive. Iata despre ce este vorba, dar și ce spun reprezentanții despre planurile pe care le au in țara noastra. In ce județe vor avea loc lucrarile pentru fabrici.

- Stația de transformare Carbonifera, din județul Bacau, modernizata in urma unei investiții de peste 1,2 milioane de lei. • Circa 7.300 de consumatori de pe Valea Trotușului vor beneficia de servicii de distribuție mai bune; • Vechile instalații au fost inlocuite cu un modul compact, cu echipamente de…

- Compania romaneasca de brokeraj bancar, AVBS Credit, fondata si condusa de antreprenorul Valentin Anghel, a intermediat in primele 7 luni ale anului vanzari de credite bancare si non-bancare cu 17% mai mari fata de aceeasi perioada a anului trecut, in valoare de 42,5 milioane euro, pentru aproximativ…

- Compania financiara Revolut a anunțat lansarea ofertei sale de creditare pe piața din Romania, primul produs fiind creditul pentru nevoi personale. Romanii pot accesa credite negarantate de pana la 125.000 de lei, echivalentul a 25.500 euro, direct din aplicația Revolut, cu dobanda fixa. Țara noastra…