Stiri pe aceeasi tema

- Visul frumos s-a terminat! Dupa ce s-au relaxat prin vacanțe exotice și pareau ca sunt cuplul perfect, Ema Uta și Alex Bodi și-au spus iar adio. Omul de afaceri a confirmat ca nu mai formeaza un cuplu cu make-up artistul vedetelor. Alex Bodi și Ema Uta s-au desparțit din nou Alex Bodi, fostul soț al…

- Alex Bodi s-a impacat cu Iulia Salagean, dupa ce s-ar fi desparțit de Ema Uta? Unde au plecat cei doi impreuna. Ce i-a dat de gol ca s-au intalnit. Fosta soție a afaceristului s-a laudat pe o rețea de socializare cu un cadou de mii de euro.

- Alex Bodi se simte prin la mijloc intre fosta soție și actuala iubita dupa certurile din ultimele zile. Ema Uta i-a interzis afaceristului sa o mai vada pe mama fetiței lui. Ce spune el despre asta.

- Alex Bodi a oferit un interviu in exclusivitate la Antena Stars și a marturisit de la ce incep certurile dintre el și Ema Uta. Alex Bodi a marturisit ca atunci cand s-a desparțit de Ema Uta s-a intors la Iulia Salagean și au petrecut mai mult timp impreuna, dar și cu fetița lor.

- Alex Bodi nu-și gasește liniștea pe plan amoros. Cateva zile par sa fie de ajuns, in cazul lui, pentru a trece de la o relație la alta. Dupa ce Iulia Salagean a declarat ca afaceristul a vrut sa se intoarca la ea, paparazzii SpyNews.ro l-au surprins pe afacerist in compania fostei neveste și au obținut…

- Ema Uta și Iulia Salagean se afla intr-un scandal uriaș. La Antena Stars, acestea s-au acuzat reciproc, iar fosta soție a lui Alex Bodi facut cateva dezvaluiri. Omul de afaceri și-a dorit o impacare cu aceasta, cat timp era desparțit de Ema, dar planurile lui s-au schimbat intr-un timp scurt.

- Dupa desparțirea de Bianca Dragușanu, Alex Bodi s-a refugiat in brațele make-up artistului vedetelor, Ema Uta. Se pare ca relația celor doi merge ca pe roate, ținand cont ca cei doi amorezi sunt plecați mai tot timpul in vacanțe luxoase. In prezent, cuplul se afla intr-o destinație de vis, tocmai in…

- Alex Bodi a oferit primele declarații de exclusivitate la Antena Stars și a marturisit motivul pentru care se afla in Londra. Afaceristul a petrecut Craciunul alaturi de familia lui in Spania, insa de aceasta data a decis sa se bucure de cateva zile alaturi de prietenii lui.