Elvira Sorohan, in memoriam

Elvira Sorohan era una dintre personalitatile care, prin simpla lor existenta, le da contemporanilor lor certitudinea ca viata merita sa fie traita. Fara dumneavoastra vom fi mai saraci si mai singuri, doamna profesoara! In urma cu o saptamana, in chiar Sambata Mare, ne‑am despartit de cea mai indragita profesoara a noastra, a sutelor de studenti ai Filologiei iesene care, promotie dupa promotie, timp de mai bine de o jumatate de secol, am invatat de la ea sa intelegem si sa iubim literatura romaneasca veche, literatura in general. Stiind cat de mult detesta orice ar fi semanat, fie si pe departe,…