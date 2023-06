Stiri pe aceeasi tema

- Elvetienii au mers duminica la urne pentru a decide daca se angajeaza in atingerea obiectivului de neutralitate a emisiilor de dioxid de carbon pana in 2050 si pentru impozitarea cu 15% a corporatiilor internationale, informeaza AFP, potrivit Agerpres.Estimarile grupului de presa Tamedia la orele 10.15…

- A sosit momentul ca țarile sa iși imbunatațeasca finanțele publice, a declarat noul economist-șef al Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare Economica, pandemia de coronavirus și criza energetica trecand in plan secund. Economia mondiala ar urma sa se extinda cu 2,7% in 2023 și cu 2,9% in 2024,…

- ”Ca parte a procesului de aderare a Romaniei, la sediul MAT vor avea loc discutii intre delegatia OCDE si reprezentanti ai mediului asociativ din sectorul privat, ai camerelor de comert, ai unor ambasade ale statelor membre OCDE din Romania, precum si cu reprezentantii autoritatilor si institutiilor…

- Președintele PSD Marcel Ciolacu spune ca si-ar dori ca, in urmatorii trei ani, Romania sa fie parte a Organizatiei pentru Cooperare si Dezvoltare Economica. El a adaugat ca a fost decis in interiorul coalitie de guvernare ca Nicolae Ciuca sa fie presedintele Comisiei speciala comuna a Camerei Deputatilor…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva, structura sindicala reprezentativa pentru sectorul silvic din Romania, alaturi de reprezentanți ai Confederației Sindicale Naționale Meridian, Confederației Consilva, Federației pentru Apararea Padurilor, Asociației Inginerilor Silvici „Progresul Silvic”,…

- Federatia Sindicatelor din Silvicultura Silva organizeaza miercuri, 26 aprilie 2023, o noua actiune de protest la Camera Deputatilor, la care vor participa membri de sindicat din intreaga tara, precum si ai altor organizatii sindicale si patronale din sectorul silvic. Una dintre principalele revendicari…

- Prin actul normativ este aprobat Acordul dintre Secretariatul General al Guvernului Romaniei (SGG) si Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE), semnat la Bucuresti la 1.02.2023 si la Paris la 3.02.2023, arata comunicatul de presa al Executivului. Potrivit Acordului, SGG se angajeaza…

- Economia globala iși va incetini creșterea la aproximativ 1,6% in acest an, mai puțin de jumatate din media estimata pe termen lung, de 3,5%, iar inflația va scadea, dar se va situa peste ținta pentru 2023 in aproape toate țarile, dupa cum arata raportul PwC Global Economic Watch 2023. „Crizele suprapuse…