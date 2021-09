Elveţienii legalizează prin referendum căsătoria între persoane de acelaşi sex Elvetienii s-au pronuntat prin referendum, duminica, in proportie de 64%, in favoarea casatoriei intre persoane de acelasi sex, potrvit unui sondaj la iesirea de la urne efectuat de institutul gfs.bern, un rezultat prin care Elvetia se aliniaza astfel majoritatii tarilor din Occident, informeaza news.ro. Cuplurile de acelasi sex pot, deja, sa incheie un pact […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

