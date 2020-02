Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului (de extrema dreapta) incearca sa puna capat acordului cu Uniunea Europeana in ce priveste libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters. Daca masura va fi adoptata la referendumul…

- Guvernul elvetian i-a indemnat marti pe alegatori sa respinga referendumul prin care Partidul Poporului (de extrema dreapta) incearca sa puna capat acordului cu Uniunea Europeana in ce priveste libera circulatie a persoanelor, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Daca masura va fi adoptata…

- Imigratia în Elvetia a crescut din nou anul trecut, conform datelor oficiale publicate joi, înaintea unui referendum convocat pentru luna mai asupra încetarii acordului cu Uniunea Europeana privind libertatea de circulatie a fortei de munca, relateaza Reuters. Cifrele au crescut mai…

- Imigratia neta in Elvetia a crescut din nou anul trecut, conform datelor oficiale publicate joi, inaintea unui referendum convocat pentru luna mai asupra incetarii acordului cu UE privind libertatea de circulatie a fortei de munca, relateaza Reuters. Imigratia a contribuit anul trecut cu o crestere…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters.

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters, potrivit Agerpres.Conservatorii…

- Guvernul premierului britanic Boris Johnson a suferit luni prima infrangere in parlament dupa investirea sa in decembrie, Camera Lorzilor votand un amendament care protejeaza drepturile cetatenilor Uniunii Europene in Regatul Unit dupa Brexit, transmite Reuters. Conservatorii lui Boris…

- Principalele partide din Irlanda de Nord, DUP (unionist) si Sinn Fein (republican), au anuntat vineri ca au ajuns la un acord pentru a pune capat paraliziei care dureaza de trei ani în provincia britanica, ramasa fara guvern si parlament din 2017, transmit AFP si Reuters, citate de Agerpres.„Conducerea…