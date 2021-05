Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul interimar al Bulgariei a exclus miercuri orice renuntare la veto-ul sau asupra lansarii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, informeaza Reuters. In noiembrie anul trecut, Bulgaria a blocat lansarea oficiala a negocierilor de aderare cu vecinul sau mai…

- Guvernul interimar al Bulgariei a exclus miercuri orice renuntare la veto-ul sau asupra lansarii negocierilor de aderare la Uniunea Europeana a Macedoniei de Nord, informeaza Reuters. In noiembrie anul trecut, Bulgaria a blocat lansarea oficiala a negocierilor de aderare cu vecinul sau…

- Comisia Europeana a decis sa nu prelungeasca, anul viitor, contractele pentru vaccinurile anti-Covid-19 produse de AstraZeneca și Johnson & Johnson, scrie cotidianul italian La Stampa, citat de Reuters . “Comisia Europeana, in acord cu liderii multor țari (n.r. – din UE), a decis ca aceste contracte…

- Uniunea Europeana a sugerat SUA suspendarea tarifele impuse asupra importurilor in valoare de miliarde de dolari timp de șase luni, a declarat sambata șeful comercial al UE, Valdis Dombrovskis, pentru Der Spiegel, citat de Reuters si Mediafax. Acest lucru ar continua suspendarea de patru luni…

- Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a anunțat anterior ca Federația Rusa nu are relații cu Uniunea Europeana. In opinia sa, anume Bruxellesul a distrus aceasta cooperare. In același timp, dupa cum a subliniat ministrul, Moscova este disponibila oricind sa restabileasca iarași aceste legaturi. Insa,…

- Incidentul din Italia, care a avut loc marți, este cel mai grav caz de spionaj din Peninsula, de la sfarșitul Razboiului Rece și pana acum, scrie presa italiana, citata de BBC News. Povestea vine intr-un moment de declin al relațiilor NATO-Moscova, reflectat și de anunțul Alianței Nord-Atlantice, care…

- Uniunea Europeana a aprobat exportul a 43 de milioane de doze de vaccinuri contra Covid-19 de la sfarșitul lunii ianuarie (cand a introdus mecanisme de control in acest sens, dupa conflicul cu AstraZeneca) și pana acum, potrivit Reuters. Dupa implementarea sistemului de control, Bruxellesul a aprobat…

- SUA isi rezerva dreptul de a-l sanctiona pe printul mostenitor saudit Mohammed bin Salman in viitor, daca este necesar, a declarat luni purtatoarea de de cuvant a Casei Albe, Jen Psaki, relateaza Reuters. ''Desigur, ne rezervam dreptul de a intreprinde orice actiune la un moment dat si intr-un…