Elton John canta din sufragerie. Lady Gaga, Mariah Carey si Billie Eilish i se alatura Duminica noaptea, Elton John a fost gazda evenimentului iHeartMedia Living Room Concert for America. Un concert caritabil pentru toti cei afectati de pandemia Coronavirus. Vezi aceasta postare pe Instagram @mariahcarey will forever be our queen. Thank you for blessing us with this performance. #iHeartConcertOnFox O postare distribuita de iHeartRadio (@iheartradio) pe Mar 29, 2020 la 7:40 PDT Toti artistii au cantat live, din propriile sufragerii, indemnand astfel la distantare sociala in aceasta perioada.…