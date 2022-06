Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a anuntat vineri ca oferta sa privind achizitionarea platformei de socializare Twitter Inc, de 44 miliarde de dolari, a fost suspendata temporar, si verifica numarul de conturi de spam si conturi false de pe platforma de socializare, informeaza

- Antreprenorul anunta ca asteapta rezultatul unui audit potrivit caruia conturi false reprezinta mai putin de 5% dintre utilizatorii retelei de socializare. Valoarea actiunii Twitter a scazut imediat cu 25%. Elon Musk precizeaza ca asteapta detalii suplimentare ale acestui audit realizat de Twitter si…

- Elon Musk a vandut actiuni Tesla Inc. in valoare de aproximativ 4 miliarde de dolari, dupa ce a incheiat un acord de succes de 44 de miliarde de dolari pentru a cumpara Twitter Inc, scrie Bloomberg preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Thierry Breton a declarat ca nu este de competența Bruxelles-ului sa comenteze achiziția site-ului de socializare Twitter de catre Elon Musk, dar a reamintit ca blocul comunitar are acum reguli stricte pentru platformele online pentru a combate conținutul ilegal. „Va depinde de Twitter sa se adapteze……

- Directorul general al Tesla Inc, Elon Musk, a ajuns luni la un acord privind achizitionarea platformei de socializare Twitter Inc pentru 44 miliarde de dolari, transmite Reuters. Dupa anuntarea informatiei actiunile Twitter au urcat cu aproximativ 6%. Discutiile privind finalizarea acordului, care saptamana…

- Inevitabilul s-a petrecut: dupa ce a cumparat 9.2% din Twitter, Elon Musk vine cu o oferta pentru a cumpara intreaga companie. CEO-ul Tesla si SpaceX a facut o oferta finala pentru 100% din companie la suma de 54.2 dolari per actiune. Asta inseamna 43 de miliarde de dolari. In acest moment valoarea…

- Patronul Tesla și-a motivat oferta anunțand joi ca vrea „sa descatușeze” potențialul extraordinar al Twitter de a susține libertatea de exprimare și democrația in lume, scrie Bloomberg . Elon Musk a facut joi „cea mai buna oferta” pentru a cumpara compania Twitter Inc., spunand ca platforma de social…

- Twitter Inc a anuntat marti ca il va numi pe principalul actionar - Elon Musk - in Consiliul sau de Administratie, la o zi dupa ce seful Tesla a dezvaluit ca are o participatie de 9,2% la platforma de socializare, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…