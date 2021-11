Stiri pe aceeasi tema

- Producatorul american de mașini electrice Tesla a semnat un contract cu cea mai mare companie producatoare de litiu din lume, Ganfeng Lithium Co, din China. Compania condusa de Elon Musk are nevoie de acces la prețiosul metal pentru bateriile auto pe care vrea sa le monteze pe mașinile electrice. …

- Averea antreprenorului Elon Musk a crescut luni cu 36,2 miliarde de dolari dupa ce compania de inchiriat masini Hertz a comandat 100.000 de automobile Tesla, scrie Bloomberg. Actiunile Tesla s-au apreciat cu aproape 13% in urma vestilor oferite de Hertz, firma lui Musk devenind astfel primul producator…

- Tesla a atins o capitalizare de piața de o mie de miliarde de dolari pentru prima data dupa ce Hertz a declarat luni ca va cumpara 100.000 de vehicule electrice. Vestea tranzacției a adus acțiunile Tesla la un nou record la doar o zi de tranzacționare, acțiunile fiind cotate la peste 1.000 de dolari.…

- Capitalizarea bursiera a Tesla Inc a depasit luni 1.000 de miliarde de dolari, dupa ce compania fondata de Elon Musk a primit cea mai mare comanda din istoria sa, 100.000 de vehicule pentru firma de inchiriere Hertz, o tranzactie care intareste ambitiile producatorului american de automobile electrice…

- Multe companii noi au anunțat în ultimii ani ca vor sa ajunga sa produca mașini electrice în volume mari, dar puține vor și ajunge sa aiba fabrici mari, fiindca este foarte greu sa ajungi producator auto de volum. Una dintre companiile care au mari șanse sa reușeasca este Rivian la care…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari dupa ce o vanzare secundara de acțiuni de catre investitori, anunțata saptamana trecuta, care a evaluat SpaceX la peste 100 de miliarde de dolari, potrivit CNBC, scrie Mediafax.…

- Averea lui Elon Musk, fondatorul Tesla, se ridica la 222 de miliarde de dolari, cu un plus de 10,6 miliarde de dolari, in urma unei noi tranzacții. Noile cifre il plaseaza pe Musk pe primul loc in Bloomberg's Billionaires Index, urmat de Jeff Bezos, fondatorul Amazon, noteaza CNN. Acesta a postat pe…