Intr-un interviu pentru BBC, Elon Musk a declarat ca, in urma masurilor luate de el, Twitter este aproape de rentabilitate. In cadrul aceluiși interviu, miliardarul a precizat ca la preluarea Twitter erau aproape 8.000 de angajați, iar in prezent au ramas 1.500. Musk a descris experiența de a fi șef la Twitter ca fiind una „destul de dureroasa”. El a admis ca a facut multe greșeli și a spus ca totul a fost precum un roller-coaster, pentru ca nu era timp de plictiseala Cu toate acestea, site-ul funcționeaza „destul de bine”. Elon Musk a mai relatat ca, uneori, doarme in sediul companiei, „pe o…