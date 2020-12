Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a inceput in acest an sa cheltuie, printre altele, pentru construirea unei fabrici noi in apropiere de Austin, Texas, si a unei alteia langa Berlin. Compania a inceput sa renoveze unitatile sale de vopsitorie care fac parte din fabrica sa de asamblare din Fremont, California. ”Investitorii ne…

- Producatorul de vehicule electrice Tesla Inc cauta sa se extinda in Europa, intrand pe segmentul non-premium (de masa), cu un model compact, a anuntat marti directorul general Elon Musk, transmite Reuters. „Este posibil ca in Europa sa fie oportun sa facem un model compact, presupun, poate un hatchback…

- Tesla va chema de pe piata chineza 48.442 de vehicule electrice Model S si Model X fabricate in State Unite, din cauza unor defecțiuni care au fost descoperite. Este vorba despre defecțiuni la suspensiile pe fata si pe spate care ar fi nesigure, transmite CNBC și Agerpres. Rechemarea a fost anuntata…

- Tesla anuntase deja ca in trimestrul al treilea a livrat 139.300 de vehicule, un volum care reprezinta un nou record pentru companie. Veniturile obtinute din productia de automobile sunt de 7,7 miliarde de dolari, reprezentand 91% din veniturile totale consemnate in trimestrul analizat. Marja bruta…

- Tesla da lovitura in Europa. Gigntul american cumpara compania germana ATW Automation, specializata in asamblarea de baterii Tesla a convenit preluarea companiei germane ATW Automation, specializata in asamblarea de module si pachete de baterii, a declarat o sursa apropiata tranzactiei, citata de Reuters.…

- ATW, o filiala a grupului canadian ATS Automation Tooling Systems, era in pragul lichidarii din cauza scaderii comenzilor, a relatat presa germana in septembrie. Pe 25 septembrie, ATS a anuntat ca anumite active ale uneia din diviziile sale din Germania vor fi vandute, iar angajatii transferati la…

- Tesla s-a confruntat cu realitatea bursiera dupa evenimentul „Battery Day”, pe care analiștii de pe Wall Street l-au judecat prin omisiunile sale și prin termenele de livrare neclare. Investitorii se așteptau la doua mari anunțuri de la directorul executiv Elon Musk: dezvoltarea unei baterii „de milioane…

- Tesla construiește in prezent o fabrica in Germania, in apropiere de Berlin, iar Elon Musk a facut o vizita "pe teren" pentru a discuta cu autoritațile locale și pentru a verifica stadiul lucrarilor. Constructorul american are planuri mari pentru prima uzina pe pamant european. Elon Musk susține ca…