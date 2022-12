Bernard Arnault, directorul general al companiei-mama a marcii de lux Louis Vuitton, LVMH, si familia sa au luat pentru scurt timp titlul de cei mai bogati din lume, dar au revenit pe locul 2, cu o avere personala de 185,3 miliarde de dolari, potrivit Forbes. Musk, care ocupa primul loc pe lista Forbes din septembrie 2021, are o avere neta de 185,7 miliarde de dolari. Musk a preluat titlul de la fondatorul Amazon.com, Jeff Bezos. Actiunile Tesla, care au pierdut peste 47% din valoare de cand Musk a lansat la inceputul acestui an oferta de a cumpara Twitter, au scazut miercuri cu 2,7%. Averea neta…