Elon Musk a anunțat că își vinde și ultima casă după scandalul ProPublica CEO-ul Tesla și SpaceX Elon Musk a anunțat luni ca a decis sa își vânda și ultima casa pe care o deține la o saptamâna dupa apariția unei investigații care a aratat ca acesta și alți miliardari nu au platit aproape deloc impozit pe venit, relateaza Bloomberg.



Miliardarul sud-african notase tot pe Twitter mai devreme în cursul lunii ca deține o singura casa în zona Golfului San Francisco care este închiriata pentru evenimente și ca daca ar vinde-o &"ar fi folosita mai puțin daca nu va fi cumparata de o familie mare, ceea ce s-ar putea întâmpla… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

