Noua geopolitica a lipsit cu desavarșire in discuțiile recente dintre finanțiști, in marja reuniunilor de primavara ale FMI și Bancii Mondiale de la Washington DC. De exemplu, „friendshoring", transferul producției catre țari prietenoase din punct de vedere politic, a fost discutat in termeni de costuri de bunastare, dar nu și daca ar putea ajuta guvernele […]