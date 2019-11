Stiri pe aceeasi tema

- Lungmetrajul „Ford v Ferrari”, regizat de James Mangold, cu Matt Damon si Christian Bale in distributie, a debutat peste asteptari in box office-ul nord-american, potrivit news.ro.„Ford v Ferrari” a generat incasari de 31 de milioane de dolari, potrivit boxofficemojo.com, in timp ce filmele…

- Lungmetrajul, bazat pe intamplari adevarate, spune povestea disputei dintre companiile Ford si Ferrari pentru suprematie. Matt Damon este inginerul Carroll Shelby, iar Christian Bale, soferul de curse Ken Miles. Ei fac echipa pentru a construi o masina care sa depaseasca Ferrari. Actiunea este plasata…

- Noile aventuri ale tinerelor detective din "Charlie's Angels" si infruntarea dintre Matt Damon si Christian Bale in "Ford vs Ferrari" sunt principalele premiere cinematografice din acest weekend si care isi vor disputa primul loc in box-office-ul american, potrivit site-ului imdb. …

- Kristen Stewart si Naomi Scott au stralucit la premiera mondiala a noului ”Charlie’s Angels”. Vedeta din Twilight a atras toate privirile pe covorul roșu purtand o rochie stralucitoare, plina de paiete mov si azurii. Naomi Scott a imbracat o rochie neagra din dantela la care a asortat bijuterii cu diamante.…

- Actritele Kristen Stewart si Naomi Scott au stralucit, alaturi de colega lor Ella Balinska, la premiera noului lungmetraj din saga ''Charlie's Angels'' (''Ingerii lui Charlie''), care propune noi aventuri ale celebrelor detective, relateaza EFE. Noile ''ingerase''…

- Robbie Williams le-a interzis angajaților sai sa-l lase sa-și acceseze contul de Twitter, pentru ca e de parere ca acest lucru i-ar aduce sfarșitul carierei. Autorul hit-ului ‘Angels’ – care are trei copii cu soția sa, Ayda Field, pe Teddy, de șapte ani, Charlie, de patru ani, și Coco, de un an și doua…

- Mult așteptatul film al lui Martin Scorsese, The Irishman (Irlandezul), urmarește trei barbați de-a lungul a zeci de ani din viața lor, mergand in urma cu povestea pana in anii ’50. Al Pacino, Robert De Niro și Joe Pesci au intrat cu toții sub cuțitul CGI (o tehnologie folosita in filme de curand pentru…

- Avand in vedere ca doar doua luni ne despart de premiera fenomenului cinematografic, „Charlie’s Angels”,(„Ingerii lui Charlie”) care, pentru prima data, va fi regizat de catre o femeie – Elizabeth Banks, s-a lansat piesa „Don’t Call Me Angel”, colaborarea incendiara dintre cele mai in voga artiste ale…