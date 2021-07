Paraschiv Elisabeta – Șef de Promoție pe Facultate – Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor „Cei patru ani in cadrul universitații mi-au demonstrat ca doar educația poate sta la baza schimbarii. Fie ca vrem sa devenim mai buni, fie ne dorim sa schimbam lumea in care traim, doar prin educație, munca și devotament putem obține aceste […] Articolul Elisabeta Paraschiv, fiica patronului Paco Supermarket, șefa de promoție la Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria și Managementul Afacerilor din cadrul Universitații Politehnice București apare prima data in Monitorul de Vrancea .