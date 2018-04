Elisabeta Lipa recomanda produsele si preparatele din peste Negro 2000

Stiri pe aceeasi tema

- Așa cum tion.ro va anunța, societatea de termoficare a oprit caldura pe timpul zilei, dar continua sa furnizeze gigacalorie pe timp de noapte. Conform regulamentului, sezonul de incalzire se oprește la 30 aprilie, dar Colterm poate da caldura chiar și in luna mai, daca temperaturile nocturne scad…

- Prognoza meteo 30 martie. Primavara iși intra in drepturi! Temperaturile maxime vor ajunge și la 20 de grade Celsius , iar cele minime, in general, intre 0 si 11 grade. Cerul va mai prezenta unele innorari și va ploua pe arii restranse in nord și in centru, iar noaptea in vestul si nord-vestul teritoriului. …

- Pentru saptamana viitoare, luni se preconizeaza ploaie, insa maxima termica va atinge 3 grade Celsius. Marti mercurul din termometre va arata o maxima de 7 grade Celsius si pentru tot restul saptamanii sansele de precipitatii scad pana la 10%. De miercuri se va simti incalzirea a vremii…

- Gulfood Dubai este cel mai mare targ anual de produse alimentare din lume. Participarea la aceste evenimente internationale este foarte importanta pentru compania Negro 2000, intrucat astfel ajunge mai aproape de clienti si se face cunoscuta ca si companie cu capital 100% romanesc. Totodata, in spiritul…

- Primavara aduce precipitații abundente și temperaturi apropiate de normal in zonele sudice, estice și local in vest, și sub medie in celelalte regiuni, conform prognozei meteo pe trei luni, emise de Administrația Naționala de Meteorologie (ANM). In martie, temperatura medie lunara a aerului va fi apropiata…

- Dupa ce a primit in anul 2017 distinctia de „Brandul romanesc al anului”, compania Negro 2000 a inceput anul 2018 cu doua parteneriate strategice de imagine cu cele mai apreciate vedete din Romania: Catalin Botezatu si Andreea Marin. Cunoscatori ai produselor de la Negro 2000, Andreea Marin si Catalin…

- ANM a anuntat vreme neasteptat de calda in zilele urmatoare, pana la 18-19 grade Celsius in unele zone, cu 15 grade mai mult decat ar fi normal pentru aceasta perioada. "In acest sfarsit de saptamana,...

- Vremea se va incalzi semnificativ in aceasta saptamana cand maximele termice vor ajunge la valori de 13 grade Celsius. De la inceputul lunii viitoare insa, cu precadere in perioada 6 – 9 februarie, in cea mai mare parte din țara vor reveni precipitatiile atat mixte, cat si sub forma de ninsoare (la…