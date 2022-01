Dupa ce Faimoșii au pierdut recompensa de marți, 25 ianuarie, in fața Razboinicilor, scor 10-5, a urmat consiliul de eliminare. Nominalizații sunt Otilia Bilionera, propusa de Laura Giurcanu, Andreea Tonciu și Robert Nița. Cine a fost eliminat de la Survivor marți, 25 ianuarie Un nou Consiliu de eliminare la Survivor Romania 2022. Azi vom afla […] The post Eliminare șocanta la Survivor Romania 2022. Andreea Tonciu pleaca acasa, Otilia Bilionera a izbucnit in plans VIDEO appeared first on IMPACT .