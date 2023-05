Elicopterul SMURD chemat urgent la Botoșani pentru un bărbat de 71 de ani care a făcut infarct Elicopterul SMURD chemat urgent la Botoșani pentru un barbat de 71 de ani care a facut infarct Elicopterul SMURD a fost solicitat astazi la amiaza urgent la Botoșani, pentru a prelua un barbat de 71 de ani, cu probleme cardiace și care a facut infarct. Starea grava in care se afla botoșaneanul i-a determinat pe medici sa recurga la transportul pe calea aerului la Clinica de Boli Cardio-Vasculare din Iași. Aeronava sanitara […] Citește Elicopterul SMURD chemat urgent la Botoșani pentru un barbat de 71 de ani care a facut infarct in Botosani24.ro . Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

