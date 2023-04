Stiri pe aceeasi tema

- Tehnicianul cipriot Elias Charalambous a fost prezentat oficial, duminica, la FCSB, el afirmand ca a lucrat cu portughezul Fernando Santos si ca de la antrenorii cu care a colaborat a luat ce i-a placut si a fost mai bun. El a subliniat ca a fost placut surprins de calitatea echipei si ca a discutat…

- Tehnicianul cipriot Elias Charalambous in varsta de 42 de ani a participat deja la primul antrenament al echipei, dupa ce a intrat in contact cu jucatorii și membrii staff-ului tehnic, medical și administrativ.Tehnicianul de 42 de ani va prelua locul lasat liber recent de Leo Strizu.Gigi Becali a anunțat…

- Mihai Iosif (48 de ani), fostul antrenor al celor de la Rapid, crede ca gruparea din Giulești se poate bate la titlul de campioana a Superligii in acest sezon. Tehnicianul considera ca primele cinci formații din play-off pot emite pretenții la titlu, excepția fiind Sepsi Sf. Gheorghe, despre care spune…

- Marius Ștefanescu, de la Sepsi OSK Sf.Gheorghe, a fost chemat la lotul echipei naționale a Romaniei, dupa ce Mario Camora, de la CFR Cluj, convocat inițial de selecționerul Edward Iordanescu, s-a accidentat in timpul partidei de duminica seara, cu Rapid București, din prima etapa play-off-ului Superligii…

- Farul a debutat cu o victorie in play-off-ul SuperLigii, scor 2-1, in fața codașei Sepsi Sf. Gheorghe. Gica Hagi (54 de ani) a fost mulțimit de cadoul primit de la elevii lui pentru al 300-lea in primul eșalon. Constantin Grameni și Adrian Mazilu, doi dintre tinerii promovați de Hagi in acest sezon,…

- Ionuț Larie (36 de ani), fundașul central al celor de la Farul Constanța, și Denis Alibec (32 de ani), atacantul „marinarilor”, au prefațat meciul pe care dobrogenii il vor disputa impotriva lui Sepsi Sf. Gheorghe, in prima runda din play-off-ul Superligii. Farul Constanța - Sepsi Sf. Gheorghe se joaca…

- FCSB nu mai are antrenor dupa demisia lui Leo Strizu (55 de ani). Unul dintre posibilii inlocuitori este Dacian Nastai, actualul technician al gruparii Unirea Constanța, ”satelitul” FCSB-ului controlat de Vasile Geambazi, nepotul lui Gigi Becali. Geambazi a vorbit despre posibilitatea ca Dacian Nastai…

- Petrecerea organizata de Consiliul Județean Brașov nu a fost pe placul lui Erwan Joliff, un francez stabilit in Brașov . Acesta a asociat petrecerile organizate de politicienii din Romania cu nunțile. Francezul stabilit in Cobor, județul Brașov, este consilier județean și a fost invitat, pe 27 ianuarie,…