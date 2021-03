Elevilor din Rusia le va fi restricționat accesul online Elevii din Rusia vor putea accesa in viitor doar anumit continut, aprobat in prealabil, atunci cand folosesc reteaua Wi-Fi a unitatii in care invata. ”In felul acesta, ii putem proteja pe copii de informatiile negative, folosite din pacate in scopuri necinstite, ca sa spunem asa”, a declarat sambata ministrul Educatiei, Serghei Kravtsov, la televiziunea nationala, potrivit Reuters. Acesta nu a oferit insa detalii despre continutul online care va fi cenzurat. Oficialii rusi au solicitat recent unor retele de socializare cum ar fi TikTok si Facebook sa nu distribuie detalii despre protestele neautorizate… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

