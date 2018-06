Elevii si studentii pasionati de tehnologie si antreprenoriat pot participa saptamana viitoare, GRATUIT, la cel mai amplu festival dedicat transformarilor generate de Internet, iCEE.fest 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Doua sute de experti si speakeri internationali din domeniile internet, digital si tehnologie vor fi prezenti la Grand Cinema and More din Bucuresti, in perioada 14 - 15 iunie, la Interactive Central and Eastern Europe Festival - iCEE.fest, scrie news.ro.Anul acesta, vor fi nu mai putin de…

- iCEE.fest a lansat azi, in premiera, un program de burse pentru elevii si studenții pasionați de tehnologie si Internet, dar care au posibilitați materiale reduse, precum si o aplicație pentru telefonul mobil in care cei interesați pot viziona gratuit toate inregistrarile ediției 2017. iCEE.fest,…

- Facebook, Google, YouTube, LinkedIn, CNN, Netflix, Financial Times si multi altii, vor fi prezenti pe scena iCEE.fest 2018. Organizatorii anunta si o surpriza: sute de prezentari din editiile precendente ale « Interactive Central and Eastern Europe Festival » sunt disponibile gratuit, incepand de azi,…

