Elevii români, cele mai puține ore petrecute fizic la școală în pandemie Elevii romani, cele mai puține ore petrecute fizic la școala in pandemie Elevii români sunt printre cei care au mers cel mai puțin fizic la școala în timpul pandemiei de COVID-19, reiese dintr-un raport întocmit de Rețeaua europeana Eurydice și publicat astazi. Studiul vizeaza anul școlar 2020-2021 și compara masurile luate de diverse state la clasele a patra și a opta. Deși pe aproape tot continentul, scolile au fost deschise pe perioade lungi de timp, tara a ales cursuri cu prezenta fizica doar doua luni si jumatate din întregul an scolar. La polul opus, în… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

