Elevii revin la cursuri! Dar în februarie, din nou vacanță! Se reiau cursurile, dar la orizont este o noua vacanța de o saptamana in luna februarie. In fiecare județ, vacanța din februarie poate fi programata in oricare dintre saptamanile acestei luni. Dupa vacanta din luna februarie, incepe modulul patru de studiu, care se va desfasura pana in preajma sarbatorilor de Paste. A patra vacanta din acest an scolar este programata in perioada 7 – 18 aprilie. Intre 19 aprilie și 16 iunie, se deruleaza modul cinci de studiu, dupa care urmeaza vacanța de vara. In urmatorul an de studiu, este posibil ca actuala structura modularasa fie din nou modificata. Ligia… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

