Elevii pot primi 200 de euro pentru achiziția de CALCULATOARE Elevii și studenții din familii cu posibilitați reduse pot depune cerere la școli pana pe 17 aprilie 2020, daca vor sa se inscrie in Programul Euro 200, daca vor sa primeasca bonuri valorice de 200 de euro ca sa-și cumpere calculatoare, prevede un proiect de Hotarare de Guvern aflat pe ordinea de zi a ședinței de Guvern de maine. Calendarul respectiv apare in condițiile in care școlile sunt inchise pana dupa Paște, cel puțin, potrivit anunțurilor oficiale, iar situația de urgența și masure instituite impiedica astfel de... Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Obiectivul acestui instrument este acela de a atrage si de a coagula comunitatile locale, astfel incat sa fie acoperite cat mai multe nevoi intr-un timp cat mai scurt. Deja dotarile materiale pentru profesorii din opt comunitati defavorizate, in ceea ce priveste educatia in medii digitale si pentru…

- Atât școlile cât și universitațile și-au suspendat cursurile pentru a preveni raspândirea coronavirusului. Asta înseamna ca mii de elevi și studenți sunt puși într-o situație dificila. Majoritatea instituțiilor s-au refugiat în mediul online pentru susținerea cursurilor.…

- 15 zile libere au romanii in 2020. Urmatoarea minivacanta vine in aprilie – de Paste. Vinerea mare e libera si ea in 2020. La fel si ziua de luni, de dupa Paste. Vor mai veni apoi 1 mai, intr-o vineri, la fix cat sa faci o plimbare, 1 iunie – Ziua Copilului, dar si 7 si 8 iunie – Rusaliile. Par multe…

- În anul școlar 2020-2021, elevii vor primi burse în valoare de minimum 150 de lei. Este vorba, mai exect, despre bursele de performanța, de merit, de studiu și de ajutor social. Mai mult, acolo unde exista bani, sum ava putea fi majorata de catre autoritațile locale. În plus,…

- Decizia a fost anunțata dupa o ședința la sediul ministerului la care au participat ministrul Dezvoltarii, un secretar de stat din Transporturi și reprezentanți ai Consiliului Național al Elevilor și ai Asociației Elevilor din Constanța. “Incepand cu anul școlar 2020-2021, elevii vor circula gratuit…

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea Naționala 2020 inainte de vacanța de Paște, in ultima saptamana din luna martie, potrivit unui proiect de ordin discutat in Consiliul de Dialog Social de la Ministerul Educației Anul acesta, MEC nu mai organizeaza simulare pentru…

- Ministerul Educației propune ca simularea Bacalaureatului 2020 pentru elevii de clasa a XII-a sa aiba loc inaintea vacanței de Paște, in același timp cu simularea Evaluarii Naționale la clasa a VIII-a. Elevii de clasa a XI-a nu vor susține simularea in martie, dar potrivit unui proiect de ordin consultat…

- Elevii de clasa a VIII-a vor susține simularea pentru Evaluarea Naționala inainte de vacanța de Paște, in luna martie. Noutatea este, insa, faptul ca cei de clasa a VII-a nu vor mai susține aceste teste, intrucat anul viitor, ei vor da examenul dupa o alta programa.