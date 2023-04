Stiri pe aceeasi tema

- Ieri, 4 aprilie, in prezența invitaților, incepand cu ora 11:00, s-a desfașurat ceremonia militara in cadrul careia au fost subliniate principalele aspecte care au contribuit la decorarea drapelului de lupta al Jandarmeriei Alba. Intr-un cadru festiv, 13 jandarmi – 4 ofițeri și 9 subofițeri au fost…

- FOTO: Elevii Colegiului Militar din Alba Iulia, pe podium la Olimpiada sportului militar liceal, etapa I Elevii Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” din Alba Iulia au participat in perioada 31 martie – 4 aprilie la Olimpiada sportului militar liceal – etapa I, competiție organizata de Biroul…

- O tanara din județul Alba, studenta la Academia Forțelor Aeriene „Henri Coanda” Brașov, a devenit campioana naționala la volei feminin, alaturi de echipa cu care a participat la o competiție organizata la nivel de MApN. In cadrul acesteia, opt instituții de invațamant superior din MapN s-au luptat pentru…

- In fiecare an, pe data de 18 februarie, este sarbatorita Ziua Internaționala a Sportului Militar, aceasta zi fiind data la care a fost constituit Consiliul Internațional al Sportului Militar. Aceasta organizație sportiva internaționala reunește 140 de țari membre, și are ca misiune promovarea educației…

- „Domnul jurnalist Dan Henegar a salvat peste 25 de vieti, donand sange. Astazi, pentru prima data, a donat trombocite prin afereza. Mulțumim! Program:Luni-Vineri: 7.30-13.00. Telefon: 0258834050.”, au transmis, marți, reprezentanții Centrului de Transfuzie Sanguina din Alba Iulia. Dan lucreaza in presa…

- Afectata de amprenta timpului, capela militara cu hramul „Sfinții Arhangheli Mihai și Gavriil” din Colegiul Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia avea nevoie de restaurare și reinnoire pentru a-i conferi din nou unicitate, splendoare și insuflețire, in așteptarea sfințirii, la jumatatea lunii…