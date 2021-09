Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Timișoara, prin Direcția de Asistența Sociala Timișoara, va oferi peste 463.000 de maști, la inceput de an școlar. Vor fi predate vineri și urmeaza sa fie distribuite in școli de ISJ Timiș, in funcție de nevoi.

- Ministrul Educației, Sorin Cimpeanu, a reiterat luni ca noul an școlar va incepe pe 13 septembrie „cu prezența fizica pentru absolut toți elevii, fara niciun fel de diferențiere”. Oficialul a precizat ca ordinul comun privind regulile de protecție sanitara in unitațile de invațamant va fi semnat miercuri,…

- Expoziția itineranta cu lucrarile premiate ale elevilor din Timișoara, in cadrul proiectului „SEVA – Stop! Eliminam violența și agresivitatea”, poate fi vazuta din 30 august pana in 30 septembrie in holurile mai multor instituții din Timișoara. Direcția de Asistența Sociala a Municipiului Timișoara…

- Primaria Timișoara a demarat achiziția pentru desemnarea firmei care va executa lucrarile la noua creșa de pe Calea Bogdaneștilor. Este vorba despre realizarea unei construcții noi, cu parter și un etaj pe o parcela in suprafața de 3000 mp. Cladirea va avea o suprafața utila de aproximativ 1.106,21…

- Elevii nu vor scapa de masca de protectie nici in aceasta toamna. Ministrul Sanatatii a declarat pentru Antena 3 ca intentia in momentul de fata este ca elevii sa invete fata in fata, insa masurile de protectie vor ramane in vigoare. Ioana Mihaila cere insa cadrelor didactice sa se vaccineze cat…

- Un bistrițean a fost reținut de polițiști, din cauza ca nu a respectat ordinul de protecție emis impotriva sa. Barbatul risca acum sa fie arestat preventiv. In timp ce polițiștii Biroului Ordine Publica din cadrul Poliției municipiului Bistrița efectuau serviciul de patrulare au surprins in flagrant…

- Locuri speciale la UPT pentru absolvenții de liceu proveniți din sistemul de protecție sociala In acord cu Legea Educației Naționale și cu Metodologia-cadru privind organizarea admiterii in invațamantul superior, Universitatea Politehnica Timișoara a alocat, pentru admiterea in anul universitar 2021-2022,…

