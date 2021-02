Stiri pe aceeasi tema

- Peste 60% dintre elevii din Dolj au revenit ieri in banci, dupa trei-patru luni de scoala online. In Craiova au animat din nou clasele elevii de la invatamantul primar, dar si colegii lor din ultimul an de gimnaziu si ultimul an de liceu. Cei mai vizibili au fost scolarii care au fost adusi si preluati…

- Daca dirigintele sau invațatorul este anunțat ca un elev are simptome, copilul sta acasa și nu primește absențe, a explicat, duminica, ministrul Educației la Realitatea PLUS. Sorin Cimpeanu a precizat ca aceasta metoda va permite o distanțare mai mare a elevilor in clase. „Elevii care au simptome. Simptomele…

- Coronavirusul a dat tuturor viața peste cap, atat a copiilor, cat și cea a parinților. Școala online a adus cu sine nenumarate provocari, iar multe persoane nu au reușit sa le faca fața. Elevii au ramas in urma cu invațatul, iar parinții au devenit din ce in ce mai stresați deoarece au fost copleșiți…

- Dupa redeschiderea școlilor, unii elevi vor continua sa invețe online. Care sunt aceștia. Ministrul Educației a anunțat care sunt categoriile de elevi care vor putea continua cursurile online, chiar și cand se va reveni la prezența fizica in bancile școlilor, dupa relaxarea restricțiilor sanitare. Sorin…

- Cei mai mulți profesori și parinți din Romania vor ca elevii sa revina cat mai curand in banci. Elevii, insa, au pareri imparțite, o mare parte dintre ei nefiind impotriva cursurilor online. Sondajul a fost realizat de Organizația Salvați Copiii pe parcursul lunii decembrie. Conform rezultatelor…

- Elevii trebuie sa revina cat mai curand in bancile școlii, unde e nevoie de o regandire a programei școlare, considera cei mai mulți dintre parinți și profesori, conform unui sondaj de opinie derulat de Organizația Salvați Copiii pe parcursul lunii decembrie. Astfel, conform sondajului, 78,4 % dintre…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a decis luni, printr-o noua hotarare, prelungirea suspendarii activitatilor care impun prezenta fizica a prescolarilor si elevilor in unitatile de invatamant si continuarea activitatilor didactice in sistem online pentru perioada 9 – 23 decembrie, potrivit…

- Școala online continua sa fie o forma de educație la care nu au acces toți copiii. La Talpaș acolo unde in urma cu doua saptamani, cand se putea face școala fața in fața, parinții reclamau ca la orele de matematica intra și dascali de alta specialitate. Acum spun ca au profesor de matemarica, dar ca…