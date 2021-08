Stiri pe aceeasi tema

- Beneficiarii proiectului „O sansa pentru fiecare”, ajuns, anul acesta, la ediția cu numarul IX, și care au obținut rezultate deosebite la Bacalaureat in urma orelor de pregatire gratuita, au fost premiati in aceasta dimineața in curtea Bisericii militare „Ilie Tesviteanul” din Focsani. La festivitatea…

- Primaria Nistorești a oferit sume de bani celor 82 de elevi care au obținut premii la finalul anului școlar 2020-2021. Anunțul a fost facut de primarul Teodor Dobre. Astfel, 28 de elevi care au obținut premiul I au primit fiecare cate 200 de lei, 29 de elevi care au obținut premiul II au primit cate…

- A demarat proiectul ”Resistematizarea infrastructurii de transport la nivelul Municipiului Focșani” Iata pașii derularii proiectului: Predare amplasament catre constructor – 17 iunie 2021; Demarare lucrari – 22 iunie 2021; In 2021 mai mulți kilometri de strazi și trotuare vor fi refacuți in cadrul proiectului…

- „Instanța de judecata a decis ca exista dubii cu privire la legalitatea hotararii de adoptare a bugetului Municipiului Focșani! Din pacate, asa cum am avertizat inca din data de 10 mai 2021, hotararea de adoptare a bugetului Municipiului Focșani se dovedește ca incalca flagrant dispozițiile imperative…