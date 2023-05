Stiri pe aceeasi tema

- Elevii romani au obtinut rezultate remarcabile la Olimpiada Internationala de Fizica a Tarilor din Asia (APhO 2023), desfasurata in perioada 21 – 28 mai, la Ulan Bator (Mongolia).Potrivit Ministerului Educatiei , au obtinut medalii de aur Alexandru Momoiu (clasa a XI-a/Liceul International de Informatica…

- Stephen Clark, director in cadrul Directiei Generale pentru Comunicare a Parlamentului European, a acordat zilele trecute un interviu pentru „Ziarul de Iasi", in care a vorbit despre dificultatile intampinate in stabilirea unei comunicari eficiente cu cetatenii europeni in era digitala, despre lupta…

- Duminica dimineața, Sala Polivalenta “Lascar Pana” din Baia Mare a fost gazda partidei dintre CS Minaur și CSM Targu Jiu, joc din cadrul etapei a 23-a din Liga Florilor MOL. Meciul s-a incheiat la egalitate, 28-28, cu ambele grupari avand șansa victoriei pe final, dar fiecare dintre ele a ratat ultimul…

- Luni, 3 aprilie, a inceput preinscrierea online pentru admiterea 2023 la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC). Tinerii interesați sa fie admiși la programele de studii de licența sau masterat organizate de UAIC au posibilitatea completarii online a fișei de preinscriere și a dosarului…

- Etapa județeana s-a incheiat prin publicarea astazi, 24 martie, a ierarhiei naționale a elevilor calificați la Olimpiada Naționala de Matematica. Județul Neamț este reprezentat de cei 9 elevi care au obținut punctajele necesare. La gimnaziu, cel mai mare punctaj din județ, la clasele VII-VIII aparține…

- Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și Universitatea de Stat din Moldova (USM) au semnat un nou document in vederea stabilirii condițiilor de funcționare a extensiunii UAIC din Chișinau, incepand cu anul universitar 2023-2024. Documentul a fost semnat de prof. univ. dr. Tudorel TOADER, Rectorul…

- Medicii legisti au emis primele concluzii privind cazul tanarului cercetator in varsta de doar 28 de ani care a murit, miercuri, in timp ce era pregatit de medici pentru o interventie chirurgicala la cot la Spitalul Municipal Vatra Dornei, potrivit monitorulsv.ro. Valeriu Stoilov-Linu, in varsta de…

- Cea mai recenta ediție a clasamentului RankPro poziționeaza Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași (UAIC) pe locul al doilea in Romania și locul 627 la nivel mondial. In ultimii trei ani, UAIC a inregistrat o evoluție constanta in clasamentul RankPro, respectiv de pe locul 3 național, 309 la nivel…