Profesorul de matematica de la Colegiul Național de Informatica „Tudor Vianu” Costel Chiteș a evaluat ca subiectele de la matematica din cadrul Evaluarii Naționale 2022 aveau nevoie de un timp mai mare pentru rezolvare. „Elevii mei foarte buni cu care am facut teste de antrenament, au rezolvat subiectele intr-o ora și 50 de minute. Daca un elev pregatit, performant, are nevoie de timpul aproape maxim, cred ca un elev mediu nu poate parcurge subiectele in timpul alocat”, este de parere profesorul Costel Chiteș. „Peste 20 de ani, nu-i va pasa nimanui ca generația de azi a trecut prin pandemie ”…