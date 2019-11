Stiri pe aceeasi tema

- Erik Birinyi are 17 ani si este elev la Colegiul Transilvania din Cluj. Anul acesta, adolescentul a organizat o conferinta internationala pentru elevi, la care a fost invitat presedintele Klaus Iohannis, iar doi fosti premieri, Dacian Ciolos si Emil Boc, s-au aflat printre speakeri. Insa cea mai mare…

- Elicopter al Inspectoratului General de Aviație a fost solicitat de catre Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Alba pentru transportul unui container pentru locuit in localitatea Campeni, judetul... Acesta este doar un sumar al știrilor. Vizitați siteul nostru pentru mai multe știri complete!

- Avertizarile transmise prin sistemul Ro-Alert i-au scos din minți pe brașoveni, care s-au aratat extrem de nemulțumiți de numarul mare de mesaje prin care le este semnalata prezența urșilor. Aceștia nu pot alege sa se ”dezaboneze”, iar reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgența Brașov…

- Un incendiu a izbucnit in urma cu puțin timp, in jurul orei 16:30, in localitatea Apahida. Din primele informații, incendiul se manifesta la o locomotiva, in Gara Apahida. In urma apelului la 112, la fața locului intervin doua autospeciale de stingere din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența…

- ■ din pricina epuizarii, trei persoane au avut nevoie de ajutor calificat ■ cazurile s-au petrecut intr-un timp relativ scurt, salvamontistii facind eforturi mari ca sa le rezolve ■ In Cheile Sugaului, doi ieseni au ramas prizonieri pe o stinca greu accesibila si abrupta ■ Citiva turisti, care s-au…

- Au inceput cursurile de formare pentru cadrele didactice in cadrul proiectului cu fonduri europene CRED. Cadrele didactice vor invața sa ii apropie pe elevi de materia predata, prin metode noi, evitand astfel memorarea mecanica. Orele ar trebui sa... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Un autoturism a fost lovit de tren, marti, in zona localitatii Jucu de Mijloc, pompierii intervenind pentru descarcerarea soferului. Potrivit datelor furnizate de Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta...

- Un accident de circulație, soldat cu o persoana ranita, a avut loc astazi, in jurul orei 14:40, pe DN1C, in localitatea Iclod. Din primele informații, un autoturism s-a izbit de un cap de pod. In urma apelului la 112, la fața locului s-au deplasat doua autospeciale cu modul de descarcerare din cadrul…