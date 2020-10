Șase colegii și licee din Moldova, printre care patru din județul nostru, s-au reunit intr-un proiect european care va dezvolta competențe cheie pentru elevii participanți, in domeniul IT. Concret, aceștia vor invața date despre comerțul electronic, pe care le vor implementa in cariera lor profesionala, dar și in școlile din care provin, in cadrul cluburilor […] Articolul Elevi implicați intr-un proiect despre comerțul electronic apare prima data in Deșteptarea- Ziarul Bacaului .