Eleve atacate de un câine, pe o stradă din Buzău Doua eleve de liceu au trait o spaima cumplita dupa ce au fost atacate de un caine, in timp ce se deplasau catre școala. Una dintre fete a fost mușcata, iar cealalta s-a ales cu hainele rupte. Intamplarea a avut loc astazi astazi, pe strada Bazalt din municipiul Buzau. Cele doua minore, eleve la un … Citeste articolul mai departe pe reporterbuzoian.ro…

Doua eleve din municipiul Buzau au fost atacate de un caine, langa un liceu. Una dintre victime a fost mușcata. Adolescentele mergeau spre un liceu de pe strada Bazalt cand, din senin, au fost atacate de un caine. Una dintre adolescente a fost mușcata,…

- Adolescentele mergeau spre un liceu de pe strada Bazalt cand, din senin, au fost atacate de un caine. Una dintre adolescente a fost muscata, iar cealalta s-a ales cu hainele sfasiate. Speriate, cele doua adolescente au sunat la 112 pentru a cere ajutorul.

