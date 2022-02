Elev de clasa a șasea, bătut cu pumnii şi picioarele de un profesor Un elev de clasa a sasea din Turda ar fi fost batut cu pumnii si picioarele de profesorul de matematica, in timpul orei. Polițiștii fac cercetari in acest sens, deși nu a fost depusa deocamdata nicio plangere cu privire la acest incident. „Avand in vedere informatiile aparute in spatiul public, referitoare la un elev al unei unitati scolare din municipiul Turda, care ar fi fost agresat fizic de un cadru didactic, la data de 15 februarie a.c., politistii municipiului Turda s-au sesizat din oficiu cu privire la savarsirea infractiunii de purtare abuziva. Astfel, in cauza au fost demarate cercetari… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

