Elena Stoica: Dacă nu aş fi încercat mi-ar fi părut rău Daca nu aș fi incercat mi-ar fi parut rau . Știu ca Biserica din livada va fi terminata. Credeam ca „prietenii” vreo 5000 ! declarați pe facebook ( eu, nu ) care te cauta, te citesc, comenteaza iar pe mulți ii „promovezi” ca viitori scriitori sau poeți iti sunt aproape și vor dori nu doar sa aștepte scrierile de Buni zori ! și din preaplinul inimii nu al contului sa-ți fie intradevar aproape . Pensia mea este 1504 lei și am daruit cu toata inima „zeciuiala” pentru casa lui Dumnezeu care știu ca mi-i va inmulți și mie și ție ! Eu , intotdeauna și din ce nu am avut am daruit și niciodata banii… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

