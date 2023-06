Stiri pe aceeasi tema

- Elena Ribakina a castigat turneul WTA 1.000 de la Roma, dotat cu premii totale in valoare de 3.572.618 euro, in urma abandonului adversarei sale, ucraineanca Anhelina Kalinina, in cel de-al doilea set al finalei disputate sambata la Foro Italico. Ribakina a castigat primul set cu 6-4 si conducea cu…

- Elena Rybakina este noua campioana de la WTA Roma, favorita 7 impunandu-se dupa ce adversara, Anhelina Kalinina, a abandonat la inceputul setului al doilea. Not the ending we wanted to see ❤️‍????Kalinina has been forced to withdraw due to injury. Rybakina wins 6-4, 1-0 ret.#IBI23 pic.twitter.com/qxxDk54Yfq—…

- In acest sezon, Elena Rybakina a caștigat Indian Wells, iar la Australian Open și Miami a ajuns pana in finala. Sportiva care reprezinta Kazahstan este jucatoarea momentului in circuitul WTA, iar campioana en-titre de la Wimbledon a precizat ca este de acord cu revenirea rușilor și belarușilor la Grand…

- Jucatoarea ceha de tenis Petra Kvitova va fi adversara romancei Sorana Cirstea in semifinalele turneului WTA 1.000 de la Miami. Kvitova (33 ani), numarul 12 mondial si dubla campioana la Wimbledon (2011, 2014), s-a calificat joi in penultimul act dupa ce a dispus in trei seturi, 6-4, 3-6, 6-3, de rusoaica…

- Jucatorul rus de tenis Daniil Medvedev, locul 5 mondial, finalist la Indian Wells, s-a calificat in turul trei la Miami Open.Rusul, care a avut bye in runda inaugurala, l-a invins in turul doi, scor 6-1, 6-2, pe spaniolul Roberto Carballes (84 ATP), pe care l-a intrecut pentru prima oara in 2021,…

- Jucatoarea kazaha de tenis Elena Ribakina, locul 7 mondial, s-a calificat in turul 3 la Miami Open, dupa ce a invins-o pe spaniola Paola Badosa, fost numar 2 WTA, in prezent pe locul 29, scor 3-6, 7-5, 6-3.Ribakina a ajuns la 10 victorii consecutive si poate reusi „Sunshine Double”, dupa ce s-a impus…

- Sorana Cirstea – Caroline Garcia 6-2, 6-3. Ca si la Indian Wells, Sorana Cirstea a invins-o pe Caroline Garcia. Astfel, Sorana Cirstea este singura jucatoare din Romania care a ramas pe tabloul principal. Sorana Cirstea s-a impus cu scorul de 6-2, 6-3, intr-o ora si 17 minute. Sorana Cirstea a trecut…

- Bianca Andreescu a obținut calificarea in turul doi la turneul de la Miami, dupa ce a trecut in trei seturi de Emma Raducanu, scor 6-3, 3-6, 6-2. Eliminata in optimi de la Indian Wells de lidera WTA Iga Swiatek, Emma Raducanu (72 WTA) a parasit turneul de la Miami inca din primul tur. Jucatoarea din…