- Elena Lasconi, primarul USR din Campulung Muscel, o critica pe colega sa de partid, Clotilde Armand, primarul Sectorului 1, pe motiv ca nu reuseste sa construiasca o majoritate in Consiliul Local prin care sa-si puna in aplicare proiectele. „Tu esti votat sa faci treaba, nu sa fii in permanenta primar…

- Kelemen Hunor sustine ca sefa Parchetului European, Laura Codruta Kovesi, ar putea candida la alegerile prezidentiale de anul viitor. Asta desi Kovesi a spus, oficial, NU! Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a fost intrebat daca o vede pe Laura Codruta Kovesi printre candidatii la alegerile prezidentiale…

- Fiindca s-au eschivat in a se prezenta ca martori in dosarul de corupție al generalului in rezerva STS Florin Mihalache, frații Marian și Paul Vanghelie vor fi aduși cu „arcanu” la Tribunalul București. Mai exact s-a emis mandat de aducere pe numele lor. Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie,…

- Dupa necazul arestarii intempestive sau planuite indelung a lui Buzatu de Vaslui, pesediștii au primit ragaz sa comunice public ca, avand in vedere excluderea rapida dispusa de Ciolacu, la PSD e cinste și omenie, comparativ cu USR-ul unde troneaza corupta in funcție publica Clotilde Armand, așa zisa…

- Universitatea ”Lucian Blaga” din Sibiu se afla in centrul unei anchete desfașurate de Biroul regional Cluj al Parchetului European, instituție europeana condusa de Laura Codruța Kovesi, care suspecteaza o frauda de peste un milion de euro cu fonduri Erasmus. ”Biroul Regional Cluj-Napoca al Parchetului…

- Doua persoane din Bucuresti au fost atacate de un metis de Brac in Sectorul 6. Politistii Sectiei 22 au avut nevoie de ajutorul echipajelor ASPA, care au capturat animalul. ”Doua persoane si cainii acestora au fost atacate duminica, 10 septembrie, de un caine care circula liber pe bd. Ghencea din Sectorul…

- Circulația din Sectorul 4 intamplina dificultați, dupa ce un autobuz STB a ranit o persoana pe trecerea de pietoni. Accidentul a avut loc pe Șoseaua Olteniței, in Sectorul 4. Autobuzul de pe linia 141 a lovit un barbat de 69 de ani pe trecerea de pietoni. Acesta a fost transportat la spital dupa ce…

- Noaptea, in parcul Herastrau din Bucuresti, Diana Șoșoaca face un live pe contul de Facebook. Critica starea jalnica a parcului si a vorbit despre ”mafia drogurilor și pedofilia in Centrul Vechi”. Pe Nicușor Dan l-a numit ”șobolan” din cauza șobolanilor care umbla prin București, dar și pentru Clotilde…